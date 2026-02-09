ＳＰＫが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、２６年３月期の期末配当予想を３５円から４０円へ増額し、年間配当予想を７３円（前期６０円）にするとともに、３月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、株主還元姿勢を好感した買いが入っている。 また、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高５６０億８５００万円（前年同期比１０．７％増）、営