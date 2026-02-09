四国の水がめ、高知県の早明浦ダムの貯水率が低下していることから香川用水への供給量を20%減らす第1次取水制限が始まりました。 第1次取水制限 香川用水への供給量を20%減早明浦ダムの貯水率が51.1%に低下【9日】 きょう（9日）午前9時取水制限が始まったことを知らせる看板が香川県庁に設置されました。早明浦ダムの9日・午前0時現在の貯水率は51.1%で、今後まとまった雨がなければさらなる低下が予測されることから、香川