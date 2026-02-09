Jリーグは9日、J1百年構想リーグ開幕節(第1節:26年2月6日〜2月8日開催)の入場者数が、J1リーグ開幕節の過去最多入場者数(25明治安田J1リーグ:22万7876人)を上回る24万5501人を記録したことを発表した。百年構想リーグ開幕節は10試合が開催され、最多入場者数を記録したのはJ1百年構想リーグWESTのセレッソ大阪vsガンバ大阪の大阪ダービーで4万2101人。平均入場者数は2万4550人を記録した。なお、これまでの最多入場者数は前年