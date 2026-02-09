東京ヴェルディは9日に公式Xを更新し、前日のJ1百年構想リーグ開幕節・水戸ホーリーホック戦(○3-1)でクラブレジェンドのラモス瑠偉氏とキャプテンのMF森田晃樹が2ショットを撮る様子を公開した。ラモス氏は読売クラブやヴェルディ川崎時代に所属し、10番を背負ってプレーしていた。その後は様々な選手が10番を着用してきたなか、今季から森田が背番号を10番に変更。ジュニア時代から東京Vに所属しているクラブ一筋の25歳がキ