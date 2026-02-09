韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、2月8日投開票の衆議院総選挙で自民党の圧勝を導いた高市早苗首相に祝福のメッセージを届けた。【写真】李大統領の隣で満面スマイルの高市首相李大統領は2月9日に自身のX（旧ツイッター）を更新。韓国語と日本語で「高市総理、この度、衆議院選挙における勝利を、心よりお祝い申し上げます。総理のリーダーシップの下、日本が一層の発展を遂げますことをお祈りいたします。」とメッセージ