じげん [東証Ｐ] が2月9日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.3％増の28.9億円に伸びたが、通期計画の40.2億円に対する進捗率は72.0％となり、5年平均の72.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比5.1％増の11.2億円に伸びる計算にな