ＺＥＴＡ [東証Ｇ] が2月9日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常損益は3億6900万円の黒字になり、26年12月期の同利益は前期比27.9％増の4億7200万円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比0.1円増の4.5円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常損益は2億3000万円の黒字(前年同一期間は7100万円の赤字)に浮上し