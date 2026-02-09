Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム [東証Ｓ] が2月9日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比19.9％増の28.6億円になり、従来予想の24.6億円を上回って着地。26年12月期は前期比0.7％増の28.8億円とほぼ横ばい見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を50円→80円(前の期は50円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当60円にする方針