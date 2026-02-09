アカツキ [東証Ｐ] が2月9日大引け後(15:31)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比48.6％増の33.1億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は16.4億円の黒字(前年同期は6.9億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-42.7％→20.3％に急改善した。 株探ニュース