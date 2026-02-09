明日2月10日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは浜辺美波、劇団ひとり、知念侑李・薮宏太（Hey! Say! JUMP）。VTRでは、知らないと恐ろしい「食の危険」を紹介。高級旅館で優雅な食事を楽しんだ男性が救急搬送される。原因は体の中に大量にあるモノが入ったことだった。夫が妻のために作った料理。しかし、その手料理で一家は地獄をみる。夫がやってしまった調理のミスとは？先週の2時間スペシ