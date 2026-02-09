何かを決めるとき、ふと「彼女ならどう思うかな」と頭をよぎる。その変化は、男性の本気度がかなり高まっているサインの一つです。本命相手ほど、男性は自分一人の基準ではなく、相手の存在を含めて判断するようになります。判断基準が「自分にとって」から「彼女にとって」になる本命相手ができると、男性の思考は少しずつ変わります。仕事や予定、生活の選択を考えるとき、「自分にとってどうか」だけでなく、「彼女にとってどう