JKAは「G1第41回全日本選抜競輪」（2月20日〜23日、熊本競輪場）の初日特別選抜予選3競走の想定番組を発表した。現時点で考えられる強豪は全員そろったが、注目は地元熊本の嘉永泰斗。照準をここにぴたりと合わせる若武者の走りは見逃せない。▽10R（午後3時15分）（1）脇本雄太（36＝福井）（2）荒井崇博（47＝長崎）（3）吉田拓矢（30＝茨城）（4）松谷秀幸（43＝神奈川）（5）南修二（44＝大阪）（6）佐藤慎太郎（49＝福島