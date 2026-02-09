衆議院選挙から一夜明け、歴史的な惨敗となった中道改革連合の野田共同代表と斉藤共同代表が辞意を表明しました。中道改革連合野田佳彦 共同代表「私と斉藤共同代表から今回の歴史的な大敗の責任を取って辞任をさせていただきたい」中道改革連合斉藤鉄夫 共同代表「しっかり与えられた新しい立場で頑張っていきたいと決意をしたところです」中道改革連合の野田共同代表と斉藤共同代表は、午後から行われた緊急の執行