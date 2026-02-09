滋賀県は、観光振興と県の魅力発信につなげようと「県観光ＰＲキャラクター制度」を創設し、第１号として県出身のミュージシャン・西川貴教さんのキャラクター「タボくん」を任命した。全国的・国際的に活躍している、県外で滋賀の魅力を発信できるといった条件を満たすキャラを県が選んで任命する制度。ＪＲグループの観光キャンペーンが滋賀を舞台に予定されていることも踏まえ、観光誘客を図る取り組みの一環という。西川