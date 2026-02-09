プロ野球・ソフトバンクは9日、侍ジャパンに選出された選手への壮行会を開催すると発表しました。3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)に向けた日本代表侍ジャパン。ソフトバンクからは松本裕樹投手、牧原大成選手、近藤健介選手、周東佑京選手が選出されています。ソフトバンクは4選手への壮行会を、11日に宮崎キャンプにて開催すると発表。当日は選手に意気込みを語ってもらうほか、先着2000名には応援ボードを配布するとさ