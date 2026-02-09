運転免許が必要な、ペダル付き電動バイク「モペット」のルールを周知するため、警視庁が取り締まりを行いました。警察官「免許持ってないと乗れないって知らなかった？」違反者「知らなかった」警視庁は9日、東京・中野区で、ペダル付き電動バイク「モペット」の取り締まりを行いました。「モペット」は自転車のようにも見えますが、運転には免許証やナンバープレートの登録などが必要で、9日の取り締まりでは、無免許運転などの違