男性が同僚女性に惹かれるのは、最初から恋愛対象として見ているからとは限りません。日常の中で積み重なる小さな出来事が、ある瞬間を境に「異性として意識する存在」へと変わることがあります。仕事ぶりに“頼もしさ”を感じたとき職場では感情よりも行動が評価されます。的確な判断や責任感のある姿を目にしたとき、男性は一気に印象を変えることも。守られる存在ではなく、対等に並べる相手だと感じた瞬間、恋愛スイッチが入る