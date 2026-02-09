明らかに「浮気しそう」と感じる男性であれば「交際しない」とすぐに結論を出せるはず。でも、女性目線だと浮気しそうか浮気しないか判断に悩む男性もいるでしょう。そこで今回は、浮気するリスクが高い男性の「特徴」を紹介します。自信過剰な性格まず自信過剰な性格の男性は浮気するリスクが高いと言えます。そういう男性の中には「俺は女性にモテる」「俺が女性にモテないわけがない」と思い込んでいる人もいて、マメに色々な女