平日はつい夜ふかしして、休日にまとめて寝る。そんな生活が当たり前になっている人は少なくないでしょう。一方で、多少眠くても毎日同じ時間に寝起きする方がいい、という話もよく聞きます。では、寝だめ派と就寝時間を揃える派、どちらが疲れにくいのかは気になるところ。ただし、このテーマも一概に白黒はつけられません。大切なのは、睡眠時間の長さよりも「疲れが溜まりにくい形」を作れているかどうかです。寝だめ派は“一時