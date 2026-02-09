2026年2月3日、都内でIntel Connection Japan 2026が開催された。AI PC分科会の最初に「インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー: 最新テクノロジーを融合した次世代アーキテクチャーの概要」という公演が行われた。講演したのはインテル IA 技術本部 部長の太田仁彦氏だ。Intel Core Ultra Series 3のパッケージを持つインテル株式会社 IA 技術本部 部長の太田仁彦氏○優れたプロセス技術と優れたデザインが組み合わさった優