2026年2月３日に発売された『将棋世界2026年３月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）の掲載されている記事をご紹介します。銀河戦優勝を果たした豊島将之九段インタビュー「恐れることは何もなかった」、今年で建立40年の節目を迎える将棋堂を有する鳩森八幡神社の禰宜・平野さまへのインタビュー「鳩森八幡神社と将棋界の歩み」など、読み応えのある記事を掲載しています。○銀河戦優勝！豊島将之九段、銀河戦を振り