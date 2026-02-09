衆院選で、議席横ばいとなった国民民主党。玉木雄一郎代表は選挙前からずっと「多党化の時代がくる」と主張していたが、それも与党が過半数ギリギリにとどまり、中小政党がキャスチングボートを握る状況になることを前提としていたからこその言葉。自民の圧勝は、かなりの誤算だったはずだ。実際、選挙戦中盤以降は玉木代表ら国民幹部は演説でも「野党第１党を目指す」と目標を切り替え、存在感アピールに躍起だった。選挙直前