明治安田J1百年構想リーグ第1節で新記録Jリーグは2月9日、明治安田J1百年構想リーグ開幕節（第1節、2月6日〜8日開催）の入場者数が、J1リーグ開幕節として過去最多となる24万5501人を記録したと発表した。これまでの最多記録だった2025シーズンの22万7876人を上回り、新たな歴史を刻んだ。今季の開幕節は全国的に寒波の影響を受けた中での開催となったが、各地のスタジアムには多くのファン・サポーターが詰めかけ、1試合平均