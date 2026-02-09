元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が9日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、衆院選での自民党大勝と対照的に野党が惨敗したことに危機感を口にした。8日に投開票された衆院選で、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは、戦後初めて。高市早苗首相（党総裁）人気の高さ、期待感が如