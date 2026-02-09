2月8日(日)午後9時台に放送した衆議院選挙開票速報「zero選挙 富山の選択」より、富山3区で当選した橘慶一郎さん(自民･前)の単独インタビューの内容をお届けします。※動画および記事の表現は放送当時のものです上野透キャスター：富山3区で当選確実となった 自民前職、橘慶一郎さんと中継がつながっています。橘さん、よろしくお願いします。前回の選挙と違って今回は地元で選挙活動に充てる時間が多かったと思います