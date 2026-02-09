女優の上白石萌歌（25）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。大きな白ウサギを抱えてカメラに納まった上白石。ほほ笑ましい姿の写真をファンに披露した。ファンからは「デカうさぎ可愛いですね」「かわいい」「デカウサギ、そしてそれを抱える萌歌さん！かわいすぎます！！」「うさちゃんに似てるモカちゃん」「ぬいぐるみかと思いました」「猫になりたい、ならぬウサギになりたい」などのコメ