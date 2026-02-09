2月8日(日)午後10時台に放送した衆議院選挙開票速報「zero選挙 富山の選択」より、比例代表北陸信越ブロックで当選した田畑裕明さん(自民･前)の単独インタビューの内容をお届けします。※動画および記事の表現は放送当時のものです上野透キャスター：比例代表北陸信越ブロックで当選が確実となった自民前職の田畑裕明さんと中継がつながっています。田畑さんよろしくお願いします。田畑裕明さん：よろしくお願いいたし