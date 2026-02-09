ミラノ・コルティナオリンピックは８日、各地で競技が行われた。８日のスピードスケート男子５０００メートルで、佐々木翔夢（明大）は６分２７秒９７で最下位の２０位だった。サンデル・アイトレム（ノルウェー）が五輪新記録の６分３秒９５で優勝。１９歳の佐々木にとって、五輪デビュー戦は厳しい結果になった。序盤はまずまずのレース運びだったが、後半はペースを維持できずに失速。五輪新記録で滑ったトップとは２４秒