中国国際航空は、札幌/千歳〜北京/首都線を3月2日から運休する。当初は1日1往復を運航しており、2025年10月27日から月・木・金曜、同12月24日から水曜の運休を追加していた。3月3日から火・土・日曜の週3往復の減便を追加する。運休期間は3月28日まで。理由は機材繰りのため。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が4時間50分、北京/首都発が3時間25分から3時間35分。同路線は、中国国際航空のみが運航し