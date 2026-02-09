社会学者の古市憲寿氏が、9日放送のカンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、衆議院議員総選挙の結果に言及した。【動画】小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る8日に投開票された衆院選は、高市早苗首相の自民党が単独で3分の2以上の議席を獲得し、歴史的勝利。中道改革連合は壊滅的な敗北となった。古市氏は「結局、今回って変えてくれそうな政党が躍進したと思う」と語った