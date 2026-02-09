ラジオパーソナリティとして東海地方を中心に活躍した宮地佑紀生さんが今年１月１０日に骨髄異形成症候群のため無くなったことが９日、分かった。７７歳。所属事務所が発表した。宮地さんは２５歳でラジオパーソナリティとして活動を開始。９７年から始まったラジオ番組「宮地佑紀生の聞いてみや〜ち」は、名古屋の午後の顔となり、多くのリスナーに愛された。ワイドショーやドラマ「中学生日記」などにも出演。スガキヤのＣ