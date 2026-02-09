ＯＳＫ日本歌劇団のトップスター・翼和樹らが９日、大阪市内で行われた「レビュー春のおどり」製作発表記者会見に出席した。同公演は、毎年春に大阪松竹座で上演されてきたＯＳＫを象徴する舞台で、同劇場が今年５月に閉館するため４月１０〜１９日まで京都・南座、４月３０日〜５月５日まで東京・新橋演舞場で行われる。松竹座で上演できないことについて松竹・関西演劇室の市村昌也室長は翼は「恒例の大阪松竹座という皆