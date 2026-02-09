OpenAIは2月5日、法人向けAIエージェントプラットフォーム「OpenAI Frontier」を発表した。同製品は、企業が業務を担うAIエージェントを構築・展開・管理することを可能にする。○OpenAI Frontierの特徴OpenAI Frontierは、人が仕事で成果を出すために必要な要素を、エージェントに提供する。そこには、共有コンテキスト、業務や役割を理解させるオンボーディング、フィードバックを伴う実践的な学習、明確な権限と制御範囲が含ま