当選から一夜明け、栗林公園の前で訴える小川淳也さん9日 香川県では3つの選挙区で中道改革連合、国民民主党、自民党の前職が当選しました。香川1区の激戦を制した小川淳也さんは選挙から一夜明け、党の立て直しを訴えました。 香川1区で中道改革連合の小川さんが当選が決まったのは、9日午前1時過ぎです。自民党の平井さんを829票差で抑えて8回目の当選を果たしました。 小川さんは当選しましたが、中道改革連