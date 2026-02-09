日本ハムの水谷瞬外野手は９日、昨年から初代アンバサダーを務めるナゴパイナップルパークを訪問。「アンバサダー凱旋式」と称したイベントを行った。水谷は昨季、本塁打を放った際に“パイナポー”パフォーマンスを披露。“パイナップルサンデー”というキャッチフレーズを自ら考案し、テーマソング「パッパパイナップル！」を日曜日の第１打席だけ登場曲として使用した。パイナップル関連グッズも登場し、契約更改にもパイ