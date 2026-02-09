道路運送車両の監督管理業務を行う黄埔税関の職員。（２０２５年１２月１６日撮影、東莞＝新華社配信）【新華社広州2月9日】中国広東省の黄埔税関が発表した最新の統計によると、東莞・香港国際空港センターの2025年の輸出入貨物総額は前年比約2倍の340億4千万元（1元＝約23円）だった。同センターはこれまでに、航空貨物路線を計11本開設し、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の企業1360社以上にサービ