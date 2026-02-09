ウクライナのゼレンスキー大統領はヨーロッパにウクライナの技術を使ったドローンの生産や輸出の拠点を設けると明らかにしました。【映像】ウクライナのドローン（資料）ゼレンスキー大統領は8日、SNSに投稿した動画で、ウクライナの技術を使い、イギリスやドイツで生産された最初のドローンをウクライナが2月半ばに受け取るだろうと明らかにしました。ロシアの軍事侵攻に対抗する中で、ウクライナのドローン技術を新たな投