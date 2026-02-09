東京・江戸川区で男女に催涙スプレーをかけて3人にけがをさせたとして、40代の男2人が逮捕されました。【映像】連行される野本容疑者の様子野本行裕容疑者（45）と島田三郎容疑者（40）は、去年9月、東京都江戸川区東小岩の路上で中国籍の男女3人に催涙スプレーをかけてけがをさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、男女3人は現場近くの店舗の従業員でしたが、車から荷物を下ろしていたところ野本容疑者らから突