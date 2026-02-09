日本マクドナルドは9日、1月21日から期間限定で販売していた「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」について、販売終了を発表した。公式サイトでは、想定を大幅に上回る売れ行きとなり、多くの店舗ですでに販売を終了したと報告した。【画像】「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピング！？新商品の詳細同商品は、明治のロングセラー菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用したマックフルーリーとして登場。