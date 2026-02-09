きのう、事故処理中のパトカーにスポーツカーが突っ込んで警察官が重傷を負った事故で、現場から逃走していた男が逮捕されました。【映像】大破したパトカー東京・中央区の築地大橋で8日、雪でスリップした乗用車にタクシーが衝突し、この事故の処理にあたっていたパトカーにスポーツカーが突っ込みました。警視庁によりますと、パトカーには警察官2人が乗っていて、それぞれ首と腰を骨折する重傷です。警視庁は、スポーツ