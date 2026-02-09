Netflixの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」に出演した「Baby」ことタレントの鈴木ユリア（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。ラウンドガール姿を披露した。8日、東京・国立競技場第二体育館で行われた「K-1 WORLD GP 2026」にスペシャルラウンドガールを務めた鈴木。「初めてプライベートで何回も観に行かせて頂いてるK-1のスペシャルラウンドガールを務めさせて頂きました」とファンに報告し、コスチューム姿を披露