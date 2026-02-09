ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ女子の金城ヘッドコーチは８日、１０日に行われる混合団体のメンバーについて、女子は丸山希（北野建設）と高梨沙羅（クラレ）で臨む方針を明らかにした。７日の個人ノーマルヒル銅メダリストの丸山を１番手、平昌（ピョンチャン）五輪銅の高梨を３番手に起用する予定で、「丸山には勢いをつけてもらいたい。高梨は爆発力があり、自信を持って臨めるよう後押ししたい」と期待し