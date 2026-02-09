去年1年間の海外との取引の状況を示す経常収支は31兆円を超える黒字となり、2年連続で過去最大を更新しました。【映像】輸出が大幅に増えた半導体関連や魚介類など（資料）2025年の国際収支速報によりますと、日本の経常収支は過去最大の31兆8799億円の黒字で、前の年より3兆円余り増加しました。最大の要因は貿易赤字の縮小です。半導体関連や魚介類などの輸出が大幅に増えた一方で、エネルギー価格が下がり、輸入が減少