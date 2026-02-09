9日午前、鹿角市の空き家敷地内の小屋でクマが目撃されました。クマはその後捕獲されました。鹿角警察署の調べによりますと、9日午前8時50分ごろ、鹿角市十和田毛馬内字柏崎の空き家敷地内で、雪の影響で倒壊した小屋の撤去作業をしていた男性が、小屋の中にいるクマ1頭を目撃しました。クマは体長が約60センチで、小屋から立ち去り隣接する駐車場に入りましたが、市役所職員が発見。応援要請を受けた猟友会会員が捕獲しました。目