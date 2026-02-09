「AVIOT」は、同社が販売する完全ワイヤレスイヤホン『TE-V1R』をベースモデルとし、作品の世界観を表現したオリジナルデザインと、計160種類以上の新録ボイスを搭載した、『エヴァンゲリオン』とのコラボモデル『TE-V1R-EVA』の受注再開を発表した。 （関連：【画像あり】「充電……必要だと思うよ」収録された碇シンジのボイス一覧） 本機には完全新録された9キャラクターによるガイダンスボイスが収録され