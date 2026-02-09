私はアンズ（25）。1年前にテツジ（29）と結婚をして、現在妊娠3か月目です。つわりがあり、船酔いをしたみたいに気持ちが悪くて、1日に何度もトイレにかけこみます。けれど生活のためには仕事を辞めるわけにもいかず、気持ち悪いのをガマンして、妊娠前から勤めている職場へ行っていました。私は工場勤務で、女性でも力仕事があります。つわりで苦しくご飯が食べられないからフラフラで、どうすればいいのか悩んだ末、上司のキヨ