日本ゴルフ協会（JGA）が派遣する海外試合の日本代表選手団を選考する場である「JGAナショナルチーム」の豪州合宿が、9日から始まった。合宿前日には、今年から新たに選出され、今年4月に開催される「オーガスタ女子アマ」の出場も決まった17歳の後藤あいに取材した。【写真】強烈！”ドラコン女王”後藤あいのインパクトドライバーの飛距離270ヤードを武器に、昨年10月の国内女子下部のステップ・アップ・ツアー「SkyレディスAB