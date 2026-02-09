ヒルトングランドバケーションズのブランドアンバサダーに就任している畑岡奈紗が自身のインスタグラムを更新。同社が冠スポンサーの今季開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」に参戦したことを英語と日本語で投稿した。【写真】温暖なフロリダ州なのに？ 完全防寒装備の畑岡奈紗「2026年開幕戦が終わりました！ アンバサダーとしてまた今大会に戻ってくることが出来て嬉しかったです！」