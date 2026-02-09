NPB史上最年長の50歳で現役引退した元中日の山本昌氏（60）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。甲子園が遠かった日大藤沢時代だが、プロ現役32年の礎を築くことになった。横浜、東海大相模、横浜商、法政二など全国的な強豪校がひしめく神奈川の壁は厚かった。高2の春の大会では横浜商にめった打ちにされ、4―14で敗れた。同じ投手の先輩がその悔しさから「朝7時から10キロ走るからお前も付き合え