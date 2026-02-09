政治評論家でタレントの杉村太蔵が、9日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金曜後1：55）に生出演。きのう行われた衆議院選挙で自民党が歴史的な大勝となったことを受け、新人議員に忠告した。【動画】 高市早苗首相、流行語・年間大賞を受賞あの発言に関しては…「賛否両論いただきました」衆院選はきょうまでに全議席が確定。自民党は単独で定数の3分の2を超える316議席（追加